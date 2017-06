Ook morgen staken chauffeurs van De Lijn in stelplaats Evere

Door: redactie

15/06/17 - 21u43 Bron: Belga

© photo news.

De staking van chauffeurs van De Lijn in de stelplaats van Evere - die vandaag spontaan uitbrak en tot hinder leidde in de omgeving van Leuven, Zaventem, Machelen, Tervuren en Overijse - wordt morgen voortgezet. Dat meldt De Lijn. Vakbond ACOD, dat het initiatief nam tot deze staking, eiste vandaag een signaal van de directie met betrekking tot de eisen van de actievoerders maar dat kwam er niet zodat er ook morgen gestaakt wordt.

Aanleiding voor de actie is het volgens het ACOD slechte verloop van de onderhandelingen over de verhuis van de stelplaats van Evere naar Overijse en Leuven die de directie medio mei aankondigde en op 1 september wil doorvoeren.



De chauffeurs zijn volgens Ronnie Danckaert van de socialistische vakbond boos omdat ze na twee onderhandelingen over dit item nog steeds geen antwoorden krijgen op vragen waar ze moeten gaan werken en welke ritten ze moeten rijden. Er is volgens het ACOD ook nog geen akkoord over de sluitingspremie. De christelijke vakbond steunt de staking niet omdat men volgens Thomas Vael (ACV) het overleg alle kansen wil geven. Volgens Vael heeft de directie overigens de nodige antwoorden beloofd tegen het eerder voor dinsdag geplande overleg.



De stakingsactie was vandaag vooral voelbaar op de lijn 652 van Leuven naar Machelen Cargo Discount Parking waar geen bussen op reden. De schoolbussen reden met uitzondering van de 531 wel. Ook een aantal bussen op de lijnen zoals de 316, 318, 352, 410, 343, 344 en 349 reden niet uit. Voor morgen verwacht De Lijn hetzelfde stakingsbeeld. Reizigers kunnen vanaf 06u30 terecht voor de lijsten met niet-gereden ritten. De LijnInfo is vanaf 7u bereikbaar op het nummer 070 220 200.