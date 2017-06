Voka bekritiseert politieke graaicultuur en pleit voor klimaatzorg en meer export

Bewerkt door: ib

15/06/17

Voka-voorzitter Paul Kumpen. © belga.

Het Vlaamse ondernemersnetwerk Voka pleit voor 'open' ondernemerschap, met de nadruk op innovatie en meer export. Dat heeft voorzitter Paul Kumpen gisteren gezegd op het jaarlijkse Vokacogres in Antwerpen. Tegelijk pleit Voka voor klimaatondernemerschap en tegen de politieke "graaicultuur". Ook blijft het wachten op "lang aangekondigde hervormingen".

Paul Kumpen sprak gisteren in Antwerpen het jaarlijkse Vokacongres toe, met de titel 'Open Ondernemen in een Open Wereld'. Ondernemers moeten samen zelf voortrekkers zijn, pleiten voor een open economisch klimaat met internationale handel. "Als we niet voldoende exporteren zakt op termijn ook onze import en finaal onze welvaart. Daarom moeten we net meer exporteren naar landen die structureel sneller groeien dan het vergrijzende Europa", zei Kumpen.



Innovatie

Innovatie, kenniscentra en hogeronderwijsinstellingen kunnen tot nieuwe producten en technologieën leiden als de grondstof voor Vlaanderen. Voka vraagt daarom dat 3 procent van het bruto binnenlands product naar innovatie gaat, tegenover de 2,54 procent nu.



Europa heeft een belangrijke rol, klinkt het verder. "Meer dan ooit moeten onze politieke leiders op Europees niveau akkoorden sluiten die onze maatschappij klaarstomen voor morgen. Bedrijven zullen hierin partner zijn", aldus Kumpen.



Klimaat

Het klimaat was ook een prominent onderwerp, en daarin ziet Voka een grote rol voor ondernemers. Het vertrek van de Verenigde Staten uit het klimaatakkoord van Parijs noemt het ondernemersnetwerk een historische vergissing. Kumpen is tegelijk "hoopvol", omdat net bedrijven tegen president Trump ingaan en hun verantwoordelijkheid nemen. "Ook in Vlaanderen leveren bedrijven grote inspanningen. De switch naar duurzaamheid gebeurt", klinkt het.



De politiek in eigen land moet voor Kumpen opener: "Geen graaicultuur in allerlei intercommunales, geen holle woorden, geen gekibbel of geruzie", zegt hij. Tegelijkertijd moeten de politici voortmaken. "Laat ons gewoon het regeerakkoord verder uitvoeren: de invoering van de energienorm, de hervorming van de index, een hervormde vennootschapsbelasting zonder meerwaardebelasting en de vliegwet", aldus Kumpen. Vlaanderen moet dan weer verder inzetten op mobiliteit, duaal leren en innovatie.



Bourgeois deelt ambities

Minister-president Geert Bourgeois reageert gisterenavond dat hij de VOKA-boodschap, met klemtoon op klimaat, O&O en export, ondersteunt en verwelkomt. "We delen absoluut dezelfde ambities. Wel wijzen we er graag op dat Vlaanderen inzake investeringen in O&O al op 2,69 procent zat in 2015, wat nog een stuk hoger is dan het Belgisch gemiddelde. Het is onze absolute ambitie om zo snel mogelijk naar 3 procent door te groeien. De Vlaamse regering heeft daarom belist om de budgetten voor O&O fors te verhogen. En de volgende jaren zijn nog bijkomende verhogingen gepland."