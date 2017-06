Vergeet de Bitcoin! Ethereum op weg om het nieuwe goud te worden

KVE

De nieuwste beleggingshype is Ethereum. De waarde van de jonge virtuele munt is geëxplodeerd met een stijging van 5.000 procent. Terwijl Bitcoin voorlopig nog met de meeste aandacht gaat lopen, lijkt Ethereum goed op weg om zijn bekendere zusje te gaan overschaduwen.

Geen nood als je er nog nooit van hebt gehoord. Je bent wellicht niet de enige. Maar het lijdt geen twijfel dat Ethereum steeds meer in de schijnwerpers zal komen te staan. Begin dit jaar stond Ether - de munt achter Ethereum - nog genoteerd tegen een prijs van 7,98 dollar. Afgelopen maandag was de waarde al naar 340 dollar geklommen.



De toenemende interesse wordt in belangrijke mate gevoed door de schier eindeloze mogelijkheden van blockchain, de technologie achter de virtuele munten. Het gaat om een zeer geavanceerd en intelligent boekhoudregister dat transacties automatisch kan uitvoeren wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Hierdoor is er veel minder menselijke tussenkomst vereist. Niet alleen transacties in de munt zelf zullen zo kunnen worden bijgehouden, maar ook vastgoedtransacties en allerlei andere contracten behoren volgens kenners op termijn tot de mogelijkheden.