1 op 2 werklozen zit langer dan jaar thuis

DIETER DUJARDIN

14/06/17 - 05u00

© anp.

De werkloosheid mag dan in Vlaanderen op een ­absoluut dieptepunt staan, nog altijd zit de helft van de werkzoekenden langer dan een jaar thuis. 1 op de 5 is zelfs langer dan twee jaar werkloos.

359 Vlamingen zijn al meer dan 25 jaar werk­zoekende. Negen van hen krijgen zelfs al 40 jaar een ­uitkering. Dat blijkt uit de VDAB-statistieken, die Open Vld-parlementslid Emmily Talpe opvroeg bij Philippe Muyters (N-VA). De minister van Werk sluit niet uit dat zij ooit gewerkt hebben als vrij­williger of PWA'er, maar nooit hebben ze hun ­statuut van werkloze verloren. Het gaat vaak om mensen die kampen met meervoudige medische of psychische problemen.



Werkstages

"Zonder een heksenjacht te organiseren kan je je afvragen wat die mensen nog in het ­systeem van de werkloosheidsverzekering doen", aldus Talpe. Muyters erkent dat het erg moeilijk is om zeer ­langdurig werklozen opnieuw aan de slag te krijgen, wegens een gebrek aan ervaring. Daarom zet hij nu vaker in op werkstages in plaats van RSZ-kortingen. Volgens Talpe is er ook nood aan meer ­controle en sanctionering.



