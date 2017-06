75 banen op de tocht bij Coca-Cola in Anderlecht

SPS

13/06/17

Bij Coca-Cola Services in Anderlecht verdwijnen 50 tot 75 van de 218 banen. Dat bevestigt Tina De Greef, vakbondsafgevaardigde bij christelijke bediendebond LBC-NVK. De beslissing viel maandag tijdens een bijzondere ondernemingsraad.

Volgens De Greef liggen Europese herstructureringsplannen aan de basis van het collectief ontslag. "We wisten al enkele maanden van die plannen, dus de vrees voor ontslagen was er wel al. Maar het aantal verloren banen licht wel een stuk hoger dan verwacht", zegt ze.



De ontslagen vallen allemaal bij Coca-Cola Services in Anderlecht. De verschillende afdelingen van Coca-Cola Enterprises in ons land blijven gespaard. Over welke afdelingen in Anderlecht precies worden getroffen, bestaat nog geen duidelijkheid. Daarvoor is het volgens De Greef wachten op een nieuwe ondernemingsraad vrijdag, waar meer uitleg over de beslissing zal worden gegeven.