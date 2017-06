Megaverlies voor winkelconcern Blokker

KVE

13/06/17

Het Nederlandse winkelconcern Blokker Holding heeft over 2016 dieprode cijfers geschreven. Blokker diende een verlies te slikken van 180 miljoen euro, zo maakte het concern vandaag bekend.

Vooral reorganisaties bij diverse ketens drukten zwaar op het resultaat. Maar ook operationeel was sprake van tientallen miljoenen euro's verlies en de omzet liep stevig terug.



Onder de streep kwam Blokker alles bij elkaar 180 miljoen euro te kort, waar een jaar eerder nog een nettoverlies van 52 miljoen euro in de boeken werd geschreven. Het bedrijfsresultaat (ebitda) zakte daarbij 49 miljoen euro in het rood, van een operationele winst van 7 miljoen euro in 2015. De omzet daalde circa 5 procent tot iets minder dan 2 miljard euro.