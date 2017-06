Piqueur haalt uit naar curatoren Optima: "Laster en eerroof"

SPS

Jeroen Piqueur, de voormalige topman van de een jaar geleden failliet verklaarde Optima Bank, neemt het niet dat curatoren zich zaterdag in De Standaard afvroegen of Piqueur effectief onvermogend is. De Gentse ex-bankier en projectontwikkelaar reageert ook op andere verklaringen van de curatoren.

"We vragen ons af op Piqueur effectief onvermogend is, of dat hij zich strafbaar onvermogend zou hebben gemaakt", stelden de curatoren in een alinea over de vennootschappen van Piqueur in Spanje en de mogelijke link naar Panama. "Gratuite verklaringen alsof ik nog over een verborgen vermogen zou beschikken en of ik mij bedrieglijk onvermogend zou maken, kan ik enkel catalogeren onder de term 'laster en eerroof", steekt Piqueur van wal. "Iets wat men niet van curatoren zou verwachten."



De gevallen topman reageert verder op een aantal andere elementen uit een interview met de curatoren. Zo is de 2,4 miljoen euro die Piqueur uit Optima Bank haalde via de aankoop en verkoop van een Spaans filiaal (OPFP) enkel een "jammerlijk verlies", aldus Piqueur, "maar slechts een fractie van het verlies gerealiseerd door de curatoren bij de verkoop van de verzekeringsportefeuille", haalt hij fors uit. Die portefeuille werd voor 2,5 miljoen euro verkocht, terwijl de jaarlijks terugkerende portefeuillecommissie bijna 15 miljoen euro bedroeg en de marktwaarde, aldus nog Piqueur, anderhalve keer zo hoog lag.



Piqueur stelt zich ook vragen bij de (voor hem) lage verkoopsprijs van software en knowhow van de financiële planning. "Indien deze laatste twee activa snel na het faillissement tegen de correcte marktwaarde waren verkocht, dan zou er zelf helemaal geen sprake zijn geweest op een tekort bij het afhandelen van het faillissement."



Piqueur besluit onder meer dat dergelijke verklaringen van de curatoren zeer schadelijk zijn voor zichzelf, zijn familie en de bedrijven waarvoor hij zich inzet. Hij vreest ook weinig kans te maken op een eerlijke en objectieve rechtspraak.