België stopt vrije verkoop kogelladers

10/06/17 - 06u00 Bron: Belga

Terroristen kunnen in ons land in gewone wapenwinkels ongestoord laders kopen voor hun machinegeweren. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) pakt die wantoestand aan, schrijft De Tijd vandaag.

Laders voor automatische en halfautomatische geweren van het type kalasjnikov zijn in België vrij te koop. Dat is het federaal parket al lang een doorn in het oog. Zo kon Khalid El Bakraoui, de terrorist die zichzelf op 22 maart vorig jaar in het metrostation Maalbeek opblies, legaal 31 laders kopen bij reguliere wapenverkopers.



Twee woordjes

Minister Geens gaat de vrije verkoop van laders in ons land nu verbieden. Hij moet daarvoor maar twee woordjes toevoegen aan artikel 22 van de Belgische wapenwet. Dat artikel verbiedt particulieren om munitie te kopen zonder vergunning. Daar komt nu 'of laders' bij. "De wapenvergunning moet ook overeenstemmen met het type lader dat je wil kopen. Met een vergunning voor een jachtgeweer zal je geen laders voor een handvuurwapen kunnen kopen", benadrukt Geens.



Koud kunstje

Uit een verslag van de Kamercommissie Terrorismebestrijding blijkt echter dat het voor criminelen en terroristen een koud kunstje blijft om in ons land aan illegale wapens te geraken. Sinds 2011 zagen de parketten in heel België het aantal zaken van internationale wapenhandel via ons land bijna verdrievoudigen (+175 procent), van 77 zaken in 2011 naar 201 in 2015.