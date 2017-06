Chinezen rukken op in investeerderspeloton

kv

Chinese investeerders worden steeds actiever in het buitenland. Zo steeg het aandeel in directe buitenlandse investeringen van de tweede grootste economie ter wereld in 2016 met 44 procent tot 183 miljard dollar, blijkt uit de jaarlijkse investeringscijfers van de VN-organisatie voor Handel en Ontwikkeling (Unctad). China klimt daarmee van de vijfde naar de tweede plaats. De Verenigde Staten blijven nummer één, met 299 miljard dollar aan buitenlandse investeringen.

De derde plaats was bestemd voor Nederland, gevolgd door Japan. Andere belangrijke Europese investeerders zoals Duitsland, Ierland en Zwitserland schroefden dan weer hun buitenlandse investeringen terug.



De meeste investeringen zijn bestemd voor de industrielanden: +5 procent in 2016. In de rest van de wereld werd dan weer minder (-14 pct) geïnvesteerd. Vooral in Azië en in Latijns-Amerika daalde het aantal buitenlandse investeringen, blijkt uit de Unctad-studie.



Onder buitenlandse investeringen wordt onder meer de bouw van een fabriek verstaan, of samenwerking met een lokaal bedrijf of de aankoop van een aandelenpakket. De bedoeling van deze investeringen is bijvoorbeeld om te profiteren van lagere productiekosten, makkelijker toegang te krijgen tot de lokale markt of wisselkoersrisico's in te dekken.



Het beste jaar voor buitenlandse investeringen was 2007. De economische crisis leidde tot een daling, nu is de trend weer opwaarts gericht.