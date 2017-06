Arbeiders Aviapartner gaan "volgens het boekje" werken: vertragingen mogelijk

Robby Dierickx

6/06/17 - 21u15 Bron: Eigen berichtgeving

Aviapartner klaagt al langer over een personeelstekort en een gebrek aan veiligheid op de luchthavens van Zaventem, Luik en Oostende. © Belga.

Bagageafhandelaar Aviapartner, op de luchthaven van Zaventem, krijgt er zowels 's morgens als 's avonds een extra ploeg bij. Dat heeft de directie beslist na overleg met de vakbonden. Aan de arbeiders werd ook gevraagd "volgens het boekje te werken". En dus kan er vertraging zijn bij de afhandeling van de vluchten.

De vakbonden bij Aviapartner klagen al lang over een tekort aan personeel en een gebrek aan veiligheid op de luchthavens van Zaventem, Oostende en Luik. Vorige week dreigden de bonden nog met een staking indien de directie niet snel rond de tafel wilde zitten.



De voorbije dagen werd er onderhandeld en gisteren werd beslist dat er op Zaventem zowel 's morgens als 's avonds een ploeg bij komt. Op de cargoafdeling krijgen drie interims dan weer een contract voor bepaalde duur. De problemen in Luik en Oostende werden niet besproken, maar wel 'meegenomen' door de directie.



De christelijke vakbond ACV-Transcom heeft de arbeiders ook gevraagd om vanaf vandaag volgens het boekje te werken. "Door personeelstekort en gebrek aan of slecht materiaal zal de spanning hoogstwaarschijnlijk snel stijgen", vreest vakbondsman Bjorn Vanden Eynde. Omdat de arbeiders volgens het boekje zullen werken, loopt de bagageafhandeling van de vluchten mogelijk vertraging op.