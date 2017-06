Europese Commissie opent onderzoek naar kledingmerk Guess

KVE

De Europese Commissie opent een onderzoek naar kledingbedrijf Guess. De Commissie wil meer bepaald nagaan of Guess detailhandelaars de mogelijkheid ontzegt om zijn kleding online te verkopen aan consumenten in andere lidstaten, zo blijkt vandaag uit een persmededeling.

De Commissie beschikt over informatie die erop wijst dat Guess, dat onder meer de merken Guess? en Marciano aanbiedt, in zijn distributieovereenkomsten de detailhandelaars verhindert om online te verkopen aan consumenten of winkels in andere lidstaten. Ook de verkoop van groothandelaars aan winkels in andere landen zou Guess aan banden leggen.



Bedrijven mogen het distributiesysteem uittekenen dat hen het best schikt, maar ze moeten wel de Europese concurrentieregels respecteren, zo stelt de Commissie. Dat betekent dat consumenten een jeansbroek of ander product van Guess moeten kunnen aankopen bij een erkende handelaar, ook als die in een andere lidstaat is gevestigd.