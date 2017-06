Wall Street bereikt opnieuw recordstanden ondanks tegenvallend banenrapport

kv

3/06/17 - 01u30 Bron: Belga

© ap.

De effectenbeurzen in New York borduurden vrijdag voort op de recordstanden van een dag eerder. De stemming op Wall Street was positief ondanks een tegenvallend banenrapport van de Amerikaanse overheid. Vooral technologiefondsen deden het goed.

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent hoger op 21.206,29 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,4 procent tot 2.439,07 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,9 procent tot 6305,80 punten.



Afgezien van de landbouwsector kwamen er in mei 138.000 banen bij in de Verenigde Staten, na een naar beneden bijgestelde aanwas van 174.000 arbeidsplaatsen een maand eerder. De banengroei was lager dan voorzien, want economen hadden gemiddeld op 182.000 nieuwe banen gerekend. De werkloosheid in 's werelds grootste economie zakte naar 4,3 procent.



Het banenrapport is van groot belang voor het rentebeleid van de Federal Reserve. De financiële markten gaan er nog steeds van uit dat de Amerikaanse centrale bank later deze maand de rente zal verhogen.



De olieprijzen lieten een daling zien. Die terugval hangt samen met de aankondiging van president Donald Trump dat de VS uit het klimaatverdrag van Parijs stappen. Sommige analisten denken dat die stap zal leiden tot een verhoging van de Amerikaanse olieproductie. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,2 procent tot 47,77 dollar en Brent ging 1,1 procent omlaag tot 50,06 dollar per vat.



De dollar stond onder druk door het teleurstellende banencijfer. De euro was 1,1283 dollar waard, tegen 1,1277 dollar bij het slot van de Europese handel eerder op de dag.