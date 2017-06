Bonden Aviapartner klagen wantoestanden op Brussels Airport aan: "Acties niet uitgesloten"

Bewerkt door: mvdb

De drie vakbonden bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport hebben onder het personeel een pamflet uitgedeeld waarin een aantal problemen worden opgelijst zoals het personeelstekort, de slechte arbeidscontracten en het onveilig materiaal.

Na nieuwe overleg met de directie op 6 juni wordt een nieuwe personeelsvergadering georganiseerd. Indien de directie niet over de brug komt, zijn acties in de toekomst niet uitgesloten.



In het pamflet wordt een overzicht gegegeven van het personeelstekort in de verschillende diensten. Ook "misbruiken bij de interims, zoals geen vast maandrooster, dagcontracten, bellen of gebeld worden om te komen werken" en het onveilig materiaal zoals bij de bussen worden aangeklaagd. De planning die de directie oplegt wordt als "onrealistisch" bestempeld.



"Maaltijdpauze is geen regel, maar uitzondering"

"Maaltijdpauze is geen regel maar uitzondering en zelfs plassen wordt een luxe. Absenteïsme wordt niet in de planning opgenomen, maar door de hoge werkdruk loopt dit percentage op tot boven 10 procent", aldus de vakbonden.



In het pamflet stellen de vakbonden voorts "dat de directie de personeelsplanning nog met 10 procent wil verminderen en zij ook overweegt om met een onderaannemer in zee te gaan".



"Druppel op hete plaat"

Tijdens een sociaal overleg deze morgen deed de directie volgens vakbondssecretaris Bjorn Vanden Eynde (ACV Transcom) wel al een toegeving door te beloven dat een aantal interims een contact van bepaalde duur krijgen. "In vergelijking met onze eisen gaat het echter om een druppel op een hete plaat. Hierdoor komt er immers geen personeel bij en blijft het tekort op dat vlak nijpend", aldus Vanden Eynde.



Vrijdag werd overigens nog enkel gesproken over de problemen van het personeel van Aviapartner op Brussels Airport. De vakbonden eisen volgens Vanden Eynde dat dinsdag ook de problemen in Oostende (bv. de flexibele interimcontracten) en Luik (bv. functieclassificatie) aan bod komen.