Belgisch toxicoloog ontkent Monsanto-gesjoemel

Door: redactie

2/06/17 - 17u22

© Reporters / GYS.

Dr. Mark Martens die genoemd wordt in intern mail-verkeer van het Amerikaanse Monsanto waaruit zou blijken dat het chemiebedrijf wetenschappelijk onderzoek nopens gezondheidsrisico's van de onkruidverdelger Roundup wou manipuleren, weerlegt dat.

Geselecteerde fragmenten van het interne mailverkeer raakten in maart publiek tijdens de voorbereiding voor rechtszaken in de Verenigde Staten tegen Monsanto. Hieruit werd afgeleid dat de chemiereus externe wetenschappers zocht die hun naam zouden zetten in wetenschappelijke publicaties, uitgaande van toxicologisch onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van Monsanto voor de registratie van glysofaat, het hoofdbestanddeel van de onkruidverdelger.



In dat mailverkeer duikt ook de naam op van de Belgische toxicoloog Mark Martens, vijftien jaar lang directeur toxicologie bij Monsanto voor de regio Europa-Afrika-Midden-Oosten. Martens' collega's in de Verenigde Staten laten daarin verstaan dat zij niet tevreden zijn over de commentaar van professor James Parry die als extern expert was aangetrokken door Mark Martens.



De inhoud van dat mailverkeer raakte hier eind april bekend langs berichtgeving in de Mediahuis-kranten en maakte zoveel ophef dat het o.a. aanleiding was voor een verbod op het particulier gebruik van Roundup in Vlaanderen.



In eerste instantie wou Mark Martens niet reageren omdat hij is opgeroepen om te getuigen in de rechtszaken van kankerpatiënten tegen Monsanto in de Verenigde Staten. Naderhand deed hij dat wel, omdat hem ter kennis was gekomen dat een deel van deze vertrouwelijke informatie was gelekt naar de pers. O.a. tegenover zusterkrant De Morgen ontkende hij elke betrokkenheid bij de manipulatie van wetenschappelijk onderzoek: "Ik moest contacten opbouwen met experts die ons konden adviseren en tweede opinies geven bij vragen, niet om hen te huren en te sturen in hun onderzoek. Een Italiaanse studie bezorgde ons zorgen en dus trok ik naar de vooraanstaande expert James Parry. Hij uitte ook bezorgdheid en dat leidde intern bij Monsanto inderdaad tot nervositeit omdat wij zagen dat die studie rammelde."



Dat Parry gemanipuleerd zou zijn, ontkent Martens: "Ik heb hem niet aan de kant gezet, zoals nu wordt beweerd. Uiteindelijk werden zijn bevindingen voor verder wetenschappelijk onderzoek net wèl gevolgd. Prof. Parry vond die resultaten uiteindelijk wel overtuigend genoeg en was tot het besluit gekomen dat glyfosaat niet genotoxisch is. Dat heeft hier de media niet gehaald."



Ook hln.be berichtte op last van een communiqué van persagentschap belga op 25 april 2017 over het uitgelekte Monsanto-mailverkeer onder de kop 'Belg verdoezelde mee de gevaren van onkruidverdelger Monsanto", met de vermelding dat Mark Martens op de aantijgingen niet wilde reageren. Dat hij dat twee dagen later wel deed, werd door hln.be niet opgevolgd. Wij wensen ons hiervoor te verontschuldigen.