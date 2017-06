Uber: seksuele intimidatie, onderbetaalde chauffeurs, banden met Trump en dieprode cijfers

EB

De omstreden taxidienst Uber heeft in de eerste drie maanden zijn omzet zien stijgen en zijn verlies zien verkleinen. Maar de groep staat in het eerste kwartaal wel nog altijd 708 miljoen dollar (630 miljoen euro) in het rood, bij een omzet van 3,4 miljard dollar. In dezelfde periode vorig jaar was er zelfs 991 miljoen dollar verlies.

Uber is niet beursgenoteerd en moet in principe dus geen kwartaalcijfers publiceren. Maar het bedrijf verkiest sinds vorig jaar wel om een aantal belangrijke data prijs te geven. Uber breidt internationaal nog altijd uit - hoewel het in een aantal landen onder vuur is komen te liggen - en dat gaat gepaard met hoge kosten. Analisten twijfelen zelfs of Uber met zijn bedrijfsmodel ooit rendabel zal kunnen zijn. Alleen al in China heeft het bedrijf 1 miljard dollar verbrand in de concurrentiestrijd met rivaal Didi Chuxing.



In de Wall Street Journal zegt Uber nu nog 7,2 miljard dollar in kas te hebben. "Het verkleinen van het verlies in het eerste kwartaal brengt ons goed op koers naar winstgevendheid", meent een woordvoerster. Uber kon als beginnende start-up rekenen op een startkapitaal van 15 miljard dollar, een absoluut record.



Imagoschade

Maar het imago van het bedrijf krijgt klappen. Er is kritiek op de agressieve groeistrategie en de banden met president Trump: steeds meer mensen verwijderden de app van hun smartphone. Binnen de onderneming zijn er klachten over seksuele intimidatie en het onderbetalen van chauffeurs. Uber-topman Travis Kalanick kwam onder vuur te liggen toen videobeelden uitlekten van een discussie met een chauffeur. Steeds meer managers stappen op: recentelijk de nummer twee Jeff Jones en nu ook de interim-financieel directeur Gautam Gupta. Die laatste stapt in juli over naar een andere start-up in San Francisco, luidt het.