Omzet D'Ieteren 12 procent hoger in eerste kwartaal

Bewerkt door: jv

1/06/17 - 08u26 Bron: Belga

© photo news.

De autodienstengroep D'Ieteren bevestigt zijn jaarprognose, na een omzetstijging van 12 procent in het eerste kwartaal.

De geconsolideerde verkopen van D'Ieteren stegen tijdens de eerste drie maanden van dit jaar met 11,9 procent. Zonder Moleskine, het Italiaanse notitieboekjesbedrijf dat D'Ieteren in oktober vorig jaar overnam, was er een omzetstijging van 10,2 procent.



"De drie activiteiten van de groep D'Ieteren lieten in het eerste kwartaal van 2017 een sterke stijging van de verkopen optekenen", klinkt het. Bij D'Ieteren Auto, de invoerder van VW-voertuigen in België, stegen de verkopen met 14 procent. Het marktaandeel op de Belgische automarkt klom naar 20,29 procent. Autoglasdivisie Belron (bekend van het merk Carglass) zag de verkoop stijgen met 6,2 procent, terwijl de omzet van Moleskine toenam met 13,8 procent.



D'Ieteren verwacht voor het volledige jaar "een aangepast geconsolideerd resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, dat ongeveer 10 procent hoger is dan het resultaat van 241,6 miljoen euro in 2016". Een groot deel van de stijging zal te danken zijn aan Moleskine, dat voor het eerst een volledig jaar in de boeken zal staan.



D'Ieteren kondigde begin mei aan op zoek te gaan naar een minderheidsaandeelhouder voor Belron. Over die zoektocht wordt donderdag geen extra informatie gegeven.