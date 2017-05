België gaat terrorisme ook op zee bestrijden

IB

31/05/17 - 05u15

Een Shell platform in de Noordzee. © ANP.

België krijgt een dienst die de terreurdreiging op zee zal bestrijden. Nog dit jaar wordt de Federale Organisatie voor Maritieme Beveiliging opgericht, die Belgische schepen gaat screenen op geradicaliseerd personeel en beveiligen tegen terroristen. Dat schrijft De Tijd vandaag.

De nieuwe cel zal vijf medewerkers krijgen die nauw zullen samenwerken met de douane, het leger en de scheepvaartpolitie. "De cel zal op permanente basis, 24/7, werken en zal een beroep doen op internationale diensten. Zo kan ze de reisgeschiedenis van schepen die ons land binnenvaren beter volgen", stelt staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld).



Geradicaliseerd personeel

De cel zal ook mogelijk geradicaliseerd personeel op Belgische schepen screenen en Belgische schepen wereldwijd bijstaan met hun beveiliging tegen piraterij en terrorisme. "Schepen zijn een ideaal middel voor terroristische en andere criminele organisaties om grote hoeveelheden wapens te smokkelen, of om zelf als terroristisch wapen gebruikt te worden", aldus De Backer.



Spookschepen

Senator Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) is blij dat de dienst ook gaat jagen op "spookschepen", die op verdachte plaatsen, zoals terroristische bolwerken, van de radar verdwijnen en dan naar Europese landen zoals België varen. "Het hoeft geen betoog dat schepen die hun gps uitschakelden in de buurt van terroristische hotspots moeten worden gecontroleerd", stelt hij.