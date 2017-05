Helft minder controles op belastingen

SVEN SPOORMAKERS

In twee jaar tijd is het aantal controles op de aangifte van de personenbelasting met 49% verminderd. Dezelfde tendens tekent zich af bij de vennootschapsbelasting en de btw. De vakbonden klagen over te weinig personeel, en - opmerkelijk - de minister geeft hen gelijk.

In 2013 werden nog 111.582 aangiftes van de personenbelasting aan een grondige controle onderworpen, twee jaar later waren dat er amper 56.717, zo blijkt uit het recentste jaarverslag van de FOD Financiën. "Bij de loontrekkenden is zo'n controle niet altijd nodig, want hun inkomsten zijn bekend", zegt Mark Nijs van ACV Openbare Diensten. "Maar bij de zelfstandigen en de ondernemingen zijn de inkomsten niet bekend, dus zij zouden wél een grondige controle moeten krijgen." De cijfers tonen aan dat dit niet gebeurt: bij de zelfstandigen daalde het aantal controles van 78.538 naar 37.388 (-52%). Ook de aangiftes van de vennootschapsbelasting en de btw worden minder vaak geïnspecteerd, met dalingen van respectievelijk 29 en 19%. Lees ook Vakbonden: "FOD Financiën is in staat van ontbinding"

