Amerikaanse investeerder telt miljarden neer voor Nederlandse Q-Park

De Nederlandse uitbater van parkeergarages Q-Park gaat over in Amerikaanse handen. Investeerder KKR betaalt bijna 3 miljard euro voor de onderneming, zo werd vandaag door het bedrijf bevestigd. Het bod moet nog wel aan de aandeelhouders worden voorgelegd.

Vorige week lekte op basis van bronnen al uit dat KKR als overwinnaar uit de biedingsstrijd was gekomen. Ook de Australische investeringsmaatschappij Macquarie en enkele grote Chinese partijen zouden interesse hebben gehad. In de eerdere berichten werden nog wel verschillende overnamebedragen genoemd.



Q-Park exploiteert enkele duizenden parkeergelegenheden in tien Europese landen. Daarmee werd vorig jaar een winst van ruim 85 miljoen euro behaald, op een omzet van 825 miljoen euro. Het bedrijf is nu nog in handen van veelal Nederlandse institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars.