Bitcoin zet opmars voort

De virtuele munt bitcoin zet zijn opmars voort. Afgelopen weekend werd de grens van de 2.000 dollar per bitcoin overschreden, vandaag was de munt al meer dan 2.187 dollar waard.

Het gaat om meer dan een verdubbeling tegenover maart dit jaar. Een bitcoin is nu aantrekkelijker geworden dan goud, al blijft het een potentieel riskante belegging. De Amerikaanse zender CNBC rekende voor dat wie zeven jaar geleden 100 Amerikaanse dollar aan bitcoins had gekocht, daar nu 72,9 miljoen voor ontvangt.



Analisten menen dat de bitcoin nog verder in waarde kan stijgen. In enkele landen zoals Japan is de virtuele munt immers erkend als officieel betaalmiddel. Bij de Japanse luchtvaartmaatschappij Peach Aviation bijvoorbeeld kan men voortaan tickets met bitcoins betalen. Daarnaast zou ook de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC een beleggingsfonds gebaseerd op bitcoins toelaten, waarmee de munt ook op de financiële markten aanvaard wordt.



Maar het feit dat de bitcoin onafhankelijk van staten en banken wordt verhandeld, is ook de zwakte van deze virtuele munt. Die is om dezelfde reden ook erg populair bij criminelen. Per dag zouden er 350.000 transacties in bitcoin plaatsvinden. De meeste daarvan in China.