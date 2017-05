Banken en federale overheidsdiensten maken vrijdag de brug

Door: redactie

22/05/17

De banken en de federale overheidsdiensten maken vrijdag de brug naar het weekend en blijven de dag na OLH Hemelvaart gesloten. Dat meldt sectororganisatie Febelfin en leert de lijst van officiële feestdagen voor de Belgische federale overheidsdiensten.

De Vlaamse overheidsdiensten blijven vrijdag open. De sluitingsdagen bij de gemeenten en steden zijn niet centraal geregeld. Inwoners die op zoek zijn naar de openingsuren van de stadsdiensten checken best de website van hun stad of gemeente. Uit een aantal websites van steden valt vandaag wel af te leiden dat veel stadsdiensten vrijdag gesloten zullen blijven.



Bpost maakt de brug niet. De postkantoren zijn vrijdag geopend en de postbedeling verloopt normaal. Ook de klantendiensten zijn open, zo is vernomen bij de woordvoerder van bpost.



Bij de banken zullen de kantoren vrijdag wel gesloten zijn, maar de elektronische bankdiensten blijven wel ter beschikking. Zo is het steeds mogelijk om online en mobiel te bankieren, met de kaart te betalen en verrichtingen uit te voeren in de self banks. Febelfin raadt iedereen wel aan om tijdig zijn overschrijvingen in te plannen.