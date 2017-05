Na alle ophef: minister-president Bourgeois gooit boskaart in de vuilnisbak

Dieter Dujardin

19/05/17 - 16u33 Bron: Eigen berichtgeving

De fel bekritiseerde boskaart met 'Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen'. © Natuur en Bos.

BREAKING NEWS Vlaams minister-president Bourgeois (N-VA) trekt aan de noodrem na alle heisa over de bescherming van zonevreemde bossen: het openbaar onderzoek wordt stopgezet en de omstreden boskaart belandt in de vuilnisbak. "Het was nooit de bedoeling om mensen in hun eigendom te raken."

© photo news. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). © belga. Een ware storm kwam deze week vanuit Limburg op gang nadat was gebleken dat de bescherming van 12.000 hectare zonevreemde bossen voor heel wat gezinnen een ware aanslag op hun portemonnee blijkt. De getuigenissen van mensen die pas een stuk grond hadden gekocht en nu hun bouwrechten zagen aangetast, hakten er ook politiek zwaar in. Vooral N-VA, dat de forcing voerde voor de bescherming van waardevolle bossen, kreeg de volle laag. Daarom grijpt Geert Bourgeois nu in.



"Ik heb vastgesteld dat de boskaart, ondanks goeie bedoelingen, vol verkeerde effecten zit. Het kan niet dat mensen die bouwplannen hadden, dat nu niet meer kunnen. Dit druist in tegen mijn rechtsgevoel. Daarom hebben we met de collega's in de Vlaamse regering afgesproken om de kaart weer in te trekken en het openbaar onderzoek stop te zetten. Er moet dus een nieuwe kaart komen, met een openbaar onderzoek dat langer loopt dan 60 dagen en waarbij de betrokkenen individueel worden aangeschreven."

Bourgeois wil meteen ook de criteria voor waardevolle bossen weer optrekken. "Een perceel in een verkaveling waar enkele bomen op staan, kan nooit een waardevol bos zijn. De minimale oppervlakte van een bos moet dus groter worden." Betekent dit dan dat de N-VA afstapt van de eis om minimaal 12.000 hectare zonevreemde bossen te beschermen? Bourgeois: "Dat was voor ons nooit een fetisj. Er zijn ook andere manieren om bos te creëren."