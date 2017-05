Blokker verkoopt Leen Bakker aan Gilde

Bewerkt door: jv

19/05/17 - 08u59 Bron: Belga

Het Nederlandse Blokker staat op het punt om meubelketen Leen Bakker van de hand te doen aan investeringsmaatschappij Gilde Equity Management. Dat meldt Het Financieele Dagblad.

Gilde is eigenaar van winkelketen Kwantum, eveneens werkzaam in het lagere segment van woninginrichters. De verkoopprijs is volgens het FD niet bekend.



Het Nederlandse concern kondigde dinsdag de verkoop aan van dochterbedrijven Intertoys, Maxi Toys, Big Bazar, Xenos en Leen Bakker en zich volledig te concentreren op het merk Blokker.



Leen Bakker telde vorig jaar 179 vestigingen. In het gebroken boekjaar 2015-2016 heeft de keten volgens het jaarverslag van Blokker Holding met 2360 werknemers voor 325 miljoen euro aan bedden, kasten, rolgordijnen en andere woonaccessoires verkocht. Leen Bakker is ook in België actief.



Gilde Equity Management en Blokker Holding onthouden zich van commentaar.