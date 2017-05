Trump bezorgt Dow Jones grootste verlies sinds september

Door: redactie

De aandelenbeurzen in New York sloten gisteren flink in het rood. In de VS groeit de politieke ophef over de Amerikaanse president Donald Trump. Daardoor is bij Amerikaanse beurshandelaars de twijfel toegeslagen of Trump wel de beloofde maatregelen kan doorvoeren die zij graag zien.