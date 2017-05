Economische groei in eurozone neemt verder toe

KVE

16/05/17 - 13u00 Bron: Belga

© thinkstock.

De eurozone heeft zijn sterke economische groei voortgezet in de eerste drie maanden van het jaar.

Na een tweede schatting deelde Eurostat, het statistisch bureau van de EU, vandaag mee dat het bruto binnenlands product (bbp) van de 19 landen van het eurogebied in het eerste kwartaal met 0,5 procent is toegenomen. Het bureau bevestigde daarmee een eerste snelle schatting van begin mei, zoals economische experts op voorhand verwacht hadden.



De handelsbalans van de eurozone vertoonde in maart een onverwacht hoge overschot. Het verschil tussen ex- en import lag volgens niet-gecorrigeerde cijfers rond de 30,9 miljard euro. De exportcijfers vertoonden een stijging van 13 procent tegenover maart vorig jaar, terwijl de import steeg met 14 procent.



Ook de Duitse export steeg enorm volgens cijfers van het Duits federaal bureau voor de statistiek: het bureau noteerde de hoogste maandwaarde sinds 1950. In het buitenland oogst de sterke Duitse export echter opnieuw kritiek.



Finland noteerde tussen januari en maart de sterkste groei van de hele eurozone volgens de cijfers van Eurostat. Ten opzichte van vorig kwartaal is de economische groei daar met 1,6 procent toegenomen, terwijl ook in de Baltische landen economische vooruitgang waargenomen werd: de economische situatie in Letland steeg met 1,5 procent, terwijl in Litouwen een stijging plaatsvond van 1,4 procent.



Het enige land met economische recessie was Griekenland, waar het BBP met 0,1 procent daalde in vergelijking met vorig kwartaal. In Duitsland werd daarentegen een groei van 0,6 procent gemeld.