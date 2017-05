ACV: "Eindelijk akkoord voor loodswezen"

Door: redactie

Volgens vakbond ACV-Transcom is er een akkoord bereikt voor het loodswezen. Het gaat om een fiat van de vakbonden op een officieel sectorcomité, nadat eerder al afspraken tussen minister en bonden werden gemaakt.

Begin april bereikten verschillende loodsenbonden een akkoord met minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) over hervormingen om het loodswezen efficiënter te maken. Die afspraken kwamen er na verschillende dagen van stiptheidsacties, waarbij schepen aanzienlijke vertragingen opliepen.



Het akkoord tussen de minister en de vakbonden moest nog geofficialiseerd worden op een sectorcomité voor Vlaams overheidspersoneel. Een eerdere poging eind april leverde niets op. Er was naar verluidt nog discussie over een deel van een premie.



Akkoord

Vandaag werd een akkoord bereikt. "ACOD, VSOA en ACV-Transcom gaven - elk met hun bedenkingen en opmerkingen hun fiat", zegt Kurt Callaerts, secretaris van ACV-Transcom, in een persbericht. Hij zegt blij te zijn dat "verscheidene van onze punten finaal in het akkoord te vinden zijn".



Hij verwijst naar een efficiëntieverhoging van het loodswezen van 15 procent tegen 2020, deels door multi-inzetbare loodsen. "De eerste stappen worden daar gezet tussen het kustloodsenkorps en de zeeloodsen, tussen het kanaalloodsenkorps en de zeeloodsen. Met een strikte evaluatie en opvolging zullen we daar de vinger aan de pols houden en nagaan of de gemaakte afspraken en akkoorden worden gehonoreerd."



Eindeloopbaanmaatregelen

Kanaalloodsen krijgen volgens ACV de keuze om volledig op individuele basis te gaan varen, waardoor wachtende schepen van en naar de haven van Gent volgens de vakbond verleden tijd zullen zijn, mits voldoende opgeleide loodsen op het traject. "Voorts zijn er een aantal eindeloopbaanmaatregelen terug te vinden voor de dienst scheepvaartbegeleiding, de DAB Vloot en het loodswezen die in globo al het operationeel personeel ten goede komen", klinkt het nog.



De secretaris wijst evenwel op de noodzaak van voldoende personeel in operationele diensten, alsook dat multivalentie van loodsen goed wordt gemonitord, met bepaalde beperkingen qua scheepsgrootte. Ook zou er nog steeds een probleem zijn voor de beloodsing in de put van Terneuzen.