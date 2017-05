Een op de vijf reizigers op Brussels Airport is transferpassagier

KVDS

15/05/17 - 08u08 Bron: Belga

© photo_news.

Brussels Airport heeft de voorbije jaren een almaar grotere rol gekregen als overstapluchthaven. In 2016 had nagenoeg een op de vijf passagiers (19 procent) Zaventem niet als vertrekpunt of eindbestemming van zijn vliegtuigreis. Het aandeel transferpassagiers lag daarmee dubbel zo hoog als in 2009. Dat blijkt uit de publicatie 'BRUtrends', een jaarlijks overzicht van de belangrijkste cijfers en tendenzen van de luchthaven.

Van de 21,8 miljoen passagiers die Brussels Airport vorig jaar ontving, werden er 4,15 miljoen (19 procent) geregistreerd als transferpassagiers. Dat zijn reizigers die van elders komen en in Zaventem overstappen op een andere vlucht.



Aanslagen

Het aantal transferpassagiers lag vorig jaar 4,6 procent hoger dan in 2015, terwijl het totale aantal reizigers op Brussels Airport met 7 procent daalde in de nasleep van de aanslagen van 22 maart 2016. Lees ook Dit zijn de meest opvallende maatregelen van de 'superministerraad'

Vliegtuig Brussels Airlines keert onverwacht terug naar Zaventem

Marie-Dominique Simonet stapt op als voorzitter Liège Airport