In België uitgebuite Roemeense trucker getuigt: "Het was rijden met brandwonden of werkloos naar huis"

Stephanie Romans & Ingrid De Vos

15/05/17 - 05u00 Bron: eigen berichtgeving

Trucker Nicola Brezeanu was door de hoge werkdruk bijna nooit thuis. "Mijn zoontje van 2 zag opa meer via Skype dan in het echt", getuigt zijn dochter. © rv.

Een dag nadat de Roemeense vrachtwagenchauffeur Nicola Brezeanu (57) zwaar verbrand geraakte omdat zijn gasfornuisje ontplofte, moest hij toch naar Frankrijk rijden. Brezeanu reed, zoals duizenden buitenlandse chauffeurs, via een onderaanneming voor een Belgisch bedrijf. "Ik had geen keus. Het was rijden of werkloos naar huis."

De onverzorgde brandwond op Nicola's been begon al snel te ontsteken. © rv. Nicola Brezeanu diende in mei vorig jaar zijn vrachtwagen in op het terrein van transportbedrijf Dandoy in Asse. In de overslagloods zette hij een gasvuurtje neer om zijn avondeten op klaar te maken, maar de vlam sloeg in de fles waardoor de boel explodeerde. De Roemeen schopte de vuurbal weg en raakte daarbij zwaar verbrand aan zijn been, handen en gezicht. "In de loods stonden op dat moment gevaarlijke stoffen opgeslagen, maar de firma gedoogde dat we kookten op gasflessen. Er was wel een keukentje, maar dat was niet altijd vrij", getuigt de trucker samen met zijn dochter Roxana (43).



"Medische hulp? Nooit gekregen", zegt hij. "Ik moest de dag erna alweer vertrekken richting Frankrijk. Ik had pijn, maar kón niet weigeren. Want wie niet kan werken, moet terug naar huis. En niet rijden, is geen inkomen." En dus trok de Roemeen zijn lange broek en stevige schoenen aan en stapte hij, de pijn verbijtend, in z'n cabine. "Die kleren waren verplicht op de bedrijventerreinen waar ik moest leveren. Maar ze schuurden over de brandwond op mijn been", aldus de trucker. Lees ook Roland Jost van transportbedrijf Jost in de cel

Pijnstillers per post "Het truckersleven is overal hard, maar nog nooit heeft een baas me gevraagd om met verwondingen te werken" zegt Brezeanu. © rv. Zijn familie belde hij zo goed als elke dag, maar over zijn verwondingen zei hij pas een week later iets. "Ik wilde hen niet nodeloos ongerust maken. Vanop afstand konden ze toch niets doen", zegt hij. Toen de wond begon te ontsteken, biechtte hij het toch maar op aan zijn dochter Roxana. "In een tankstation kon hij eventjes videochatten. Ik schrok enorm toen hij zijn been liet zien. Het was dik, rood en ontstoken", zegt ze. "Met een foto van de wonde ging ik naar de dokter hier in Roemenië. Hier ben ik pijnstillers en medicijnen gaan kopen en die heb ik naar België opgestuurd. Het is een geluk dat hij zijn been niet kwijt is", aldus Roxana.



De familie is boos dat Nicola van zijn werkgever niet meteen medische zorg kreeg. "Het truckersleven is overal hard, maar nog nooit heeft een baas me gevraagd om met verwondingen te werken", klinkt het ontgoocheld. De Roemeen kan het weten: hij werkt al veertig jaar als vrachtwagenchauffeur. Bij Dandoy belandde hij via het Slovaakse partnerbedrijf Eurotrucks - al praat hij geen woord Slovaaks en begreep hij zijn contract dus niet. "Telkens twee à drie maanden. Dan kreeg ik zo'n twee weken récup - geen verlof - en kon ik naar huis."



Nicola was bijna nooit thuis, getuigt zijn dochter Roxane. "Mijn zoontje van 2 zag opa meer via Skype dan in het echt." Nicola kreeg per maand 340 euro vaste vergoeding en een dagprijs van 50 euro. Per maand kwam hij zo aan bijna 2.000 euro - als hij aan één stuk door werkte, toch. Maar van dat loon ging bijna een vijfde op aan eten, telefoontjes naar huis, douchen en ander levensonderhoud. Ook boetes of schade aan de truck waren voor eigen rekening. Zo ook de brandschade aan het dekzeil: "Een paar maanden na de brand eisten ze 1.280 euro voor de reparatie van het zeil. Dat bedrag werd in schijven van 300 euro ingehouden op mijn loon. Dat was erover. Toen ben ik gestopt", zegt Nicola.