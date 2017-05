EU weigert handelsdocument te tekenen op Chinese top over moderne zijderoute

KVDS

De Chinese top over de moderne zijderoute is een beetje in mineur gestart. Niet alleen lanceerde Noord-Korea opnieuw een testraket, maar in Peking bleek ook dat EU-lidstaten een gezamenlijke handelsverklaring voor de zijderoute niet zullen ondertekenen.

Met de tweedaagse top wil China zijn moderne zijderoute promoten, een plan om met massale investeringen in wegen, spoorlijnen, havens en energieprojecten een handelsroute uit te bouwen doorheen Eurazië en Afrika. Begin dit jaar werd in het kader van het project nog een eerste vrachttrein vanuit China naar Londen gestuurd, via België.



De Chinese president Xi Jinping beloofde tijdens de top 100 miljard yuan (ruim 13 miljard euro) extra te investeren in het Silk Road Fund, een fonds om de plannen te financieren. Chinese banken zullen 380 miljard yuan beschikbaar maken voor leningen.



Meer dan honderd landen zijn vertegenwoordigd op de top en 29 staats- en regeringsleiders zakten hoogstpersoonlijk af. Onder hen de Russische president Vladimir Poetin en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.