"Communicant krijgt 549 euro cash"

Door: redactie

12/05/17 - 10u47 Bron: Keytrade

© thinkstock.

De Belgische communicant - of feesteling van een lentefeest - krijgt gemiddeld 549 euro aan cash geld. Grootouders blijken de gulste schenkers, gevolgd door ouders en peter en meter. Dat meldt Keytrade Bank die een studie liet uitvoeren bij 1.000 Belgen.

Met de 549 euro zijn de bezoekers guller dan de ouders verwachten, zij rekenen op 314 euro voor zoon of dochter. Ook is er soms steun uit onverwachte hoek, zoals een bijdrage van een vroegere onthaalmoeder.



Uit de studie blijkt ook dat niet alleen de rol van de peter en meter veranderd is doorheen de jaren, maar ook wie we aanduiden als peter en meter van onze kinderen. Waar dat vroeger nog traditioneel een peter en meter binnen de (aangetrouwde) familie waren, durft de samenstelling nu sterk te veranderen en wordt ook gekeken naar kandidaten in de vriendengroep. Keytrade Bank liet de studie uitvoeren naar aanleiding van het pas gelanceerde beleggingsplan Keyplan for Kids als alternatief voor het klassieke spaarboekje.