Spoorbonden niet te spreken over minimale dienstverlening: "Sociaal overleg belangrijk om staking te vermijden"

Met het voorstel om een minimale dienstverlening op het spoor in te voeren, gaat minister van Mobiliteit François Bellot (MR) in tegen de belangen van de reiziger. Dat stelt de de socialistische vakbond ACOD Spoor. "De reizigers zijn uiteindelijk meer gebaat bij een goed sociaal overleg, waarbij acties vermeden kunnen worden", klinkt het. Ook de christelijke spoorvakbond plaatst enkele serieuze vraagtekens bij het voorstel. "We vinden het vreemd dat het overleg blijkbaar vier dagen op voorhand wordt afgebroken."

Minister Bellot heeft een wetsontwerp klaar dat de weg moet vrijmaken voor een soort van "lightversie" van de minimale dienstverlening op het spoor. Zo zou het personeel vier werkdagen vooraf moeten laten weten of het staakt of werkt. Dat moet de directie de mogelijkheid geven om een alternatieve dienstregelingen uit te werken.



De socialistische vakbond maakt duidelijk niet tevreden te zijn met dat voorstel. "Deze regering steekt blijkbaar meer tijd in minimale dienstverlening dan in maximale dienstverlening", zo reageert Ludo Sempels, de voorzitter van de Nederlandstalige vleugel van ACOD Spoor.



Volgens de vakbondsman zou de regering in de eerste plaats moeten investeren in het sociaal overleg. "Goed sociaal overleg zal ervoor zorgen dat acties worden vermeden. Daar zullen uiteindelijk zowel het personeel als de reizigers meer voordeel bij hebben."



ACOD zegt ook "bijzonder ontstemd" te zijn over de manier waarop de minister over dit dossier communiceert. "Minister Bellot kwam vorige week hoogstpersoonlijk op de Nationale Paritaire Commissie zijn waardering uiten over onze constructieve medewerking en rept met geen woord over de minimale dienstverlening", zegt Ludo Sempels, de voorzitter van de Nederlandstalige vleugel van ACOD Spoor. "Vandaag moeten we via de pers vernemen dat er een wetsvoorstel op tafel ligt. Hoffelijkheid en respect voor het sociaal overleg is duidelijk geen beleefdheidsbeginsel voor deze regering."



Desondanks wil ACOD nog geen uitspraken doen over mogelijk acties. "We zullen dit laten onderzoeken en gaan daarna nog overleg plegen met de achterban."