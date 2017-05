Energieprijzen nemen licht toe in eerste drie maanden van dit jaar

KVDS

11/05/17

De prijzen van gas en elektriciteit zijn in de eerste drie maanden van 2017 opnieuw licht gestegen. Dat zegt de Vlaamse energieregulator (VREG). De stijging zou grotendeels te wijten zijn aan een toename van de distributienettarieven en van de basisprijs voor energie, de prijs voor de productie ervan.

In maart 2017 was de elektriciteitsprijs voor een gezin verder gestegen tot 1.032 euro, zei de VREG bij de voorstelling van haar marktrapport. Voor een klein bedrijf gaat het om 12.251 euro. Directeur marktwerking Dirk Van Evercooren zegt dat die prijsstijging te wijten is aan de 'commodity prices', oftewel de prijzen om elektriciteit te produceren, die in de lift zitten. Daarnaast werd het distributienettarief verhoogd.



Basisprijs

Ook de basisprijs en het distributienettarief voor aardgas namen toe. Dat maakte dat de gewogen gemiddelde prijs van de aardgascontracten voor een gezin met een doorsnee verbruik in maart 2017 1.193 euro bedroeg. De prijsdaling van eind 2016 op jaarbasis, van 1.202 naar 1.113 euro, is daarmee bijna tenietgedaan. Voor een klein bedrijf geldt een gelijkaardig verhaal: van 4.578 euro eind 2015 tot 4.297 euro eind 2016 gaat het naar 4.602 euro in maart 2017.



Besparen

In maart 2017 kon een gezin gemiddeld 278 euro besparen door te kiezen voor het goedkoopste elektriciteits- en aardgascontract. Voor een kmo was dat 1.480 euro. Het besparingspotentieel is licht gedaald ten opzichte van eind 2016.