Het Duitse technologieconcern Siemens schrapt 1.700 banen in Duitsland als onderdeel van een reorganisatie van zijn digitale activiteiten. Daarnaast worden nog eens 1.000 arbeidsplaatsen overgeheveld naar externe dienstverleners.

Bij de reorganisatie komen ook banen te vervallen bij de spoordivisie en andere onderdelen. Het banenverlies wordt verdeeld over meerdere vestigingen van Siemens in zijn thuisland. Momenteel heeft het bedrijf circa 114.000 mensen in dienst in Duitsland.



In de afgelopen jaren kondigde Siemens al meerdere grote ontslagrondes aan om kosten te besparen. Het concern is bezig met een transformatie van de bedrijfsstructuur, waarbij onder meer de gezondheidstak op eigen benen wordt gezet.