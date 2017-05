Onderzoek naar 2.000-tal 'spookbedrijven' in Malta

bewerkt door: sam

10/05/17 - 17u27 Bron: Belga

De haven van de Maltese hoofdstad Valletta. © thinkstock.

belastingontduiking Duitse autoriteiten onderzoeken een 2.000-tal zogenaamde 'spookbedrijven' in Malta. Ze hebben Duitse links en zijn waarschijnlijk opgericht om belastingen te ontduiken, zegt de minister van Financiën Nobert Walter-Borjans van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Het onderzoek volgt na een anonieme tip.

"Er staan filialen op van grote Duitse groepen", aldus de minister. Namen noemt hij niet. Volgens hem zijn er "sterke vermoedens" dat de Maltese filialen opgericht zijn om belastingen te ontduiken, door te fungeren als postbusonderneming.



De belastingautoriteiten in Noordrijn-Westfalen ontvingen eind vorige maand van een anonieme bron een cd met gegevens van maar liefst 70.000 bedrijven gevestigd in Malta. Dat land wordt beschouwd als een fiscaal paradijs.



In het verleden kregen ook andere Duitse deelstaten al gelijkaardige informatie van anonieme bronnen. In 2010 werd zo 1,6 miljard euro gerecupereerd door de Duitse fiscus.