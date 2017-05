A-merk 90% duurder dan huismerk

PHILIPPE GHYSENS

9/05/17 - 05u00

© photo news.

We vullen onze winkelkar almaar vaker met huismerken. Die maken nu al ruim de helft uit van het aanbod in de supermarkten. Het prijsverschil met de A-merken is in zeven jaar tijd gestegen van 78% tot 90%. De opmars van de huismerken, zoals Boni en Everyday van Colruyt of 365 van Delhaize, is niet te stuiten. Eén op de twee producten op de schappen van de supermarkten is nu van eigen makelij. En dat aandeel blijft stijgen.