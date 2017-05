Veertig jobs op de tocht bij ziekenhuisgroep GZA

SPS

8/05/17 - 17u17 Bron: Belga

© belga.

De Antwerpse ziekenhuisgroep GZA moet het tegen volgend jaar met zowat veertig voltijdse arbeidsplaatsen minder doen. Dat is het gevolg van de sluiting van een aantal diensten. Het vast personeel zou niet moeten vrezen voor jobverlies. Er wordt onder meer gekeken naar minder interimmedewerkers.

GZA voert momenteel samenwerkingsgesprekken met de andere Antwerpse ziekenhuisgroep ZNA. Maar tegelijk zet ze de schaar in de eigen diensten. Dat gebeurt als effici├źntieoefening onder druk van de overheid. Het aantal bedden wordt teruggeschroefd.



Onder meer het operatiekwartier van de campus Sint-Jozef (Mortsel) verdwijnt. Het heelkundig personeel moet kiezen waar het naartoe wil, zoals naar de ziekenhuizen Sint-Vincentius (Antwerpen-centrum) of Sint-Augustinus (Wilrijk) uit dezelfde groep.



Dat zou in principe voor zowat vijftig voltijdse arbeidsplaatsen minder zorgen. "Maar de beheerraad heeft de directie toegestaan zowat tien FTE's toch boven de norm in te zetten", zegt LBC-NVK-militant Marc Knudde. "Het zou dus nog over een veertigtal voltijdse plaatsen gaan."