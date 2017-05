Kijk uit voor alternatieve beleggingsproducten die u hoge winst voorspiegelen

EB

8/05/17 - 16u03 Bron: Belga

De autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA) waarschuwt het grote publiek voor alternatieven die aangeboden worden voor de klassieke spaarproducten en hoge rendementen in het vooruitzicht stellen. Het gaat daarbij om beleggingsproducten in uiteenlopende goederen, zoals zeldzame aardmetalen, edele metalen of diamanten. "Ook al wekt het beleggen van uw spaargeld in fysieke goederen vertrouwen, in de praktijk blijkt het helaas vaak om bedrog en zwendel te gaan", waarschuwt de FSMA.