Trump beveelt antidumpingheffing op Belgisch staal

kv

5/05/17 - 20u56 Bron: Belga

© afp.

De Amerikaanse administratie heeft acht landen aangewezen die staal dumpen op de Amerikaanse markt. Eén van de acht landen is België. De Amerikaanse overheid gaat een heffing op de invoer van dergelijk staal opleggen.

De Amerikaanse internationale handelscomissie (ITC) is van oordeel dat de lokale industrie wordt geschaad door de invoer van 'koolstof-gelegeerd op lengte gesneden vlakstaal' (carbon, alloy steel cut-to-length plate) uit Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Korea en Taiwan.



Volgens de ITC wordt het staal in de VS verkocht "onder een eerlijke" prijs. Als gevolg zal het Amerikaanse ministerie van Handel een antidumpingheffing opleggen op de invoer ervan, klink het. Die zal niet retroactief worden opgelegd voor 14 november 2016.



Volgens een woordvoerder van ArcelorMittal Gent zijn ArcelorMittal Gent en Luik niet getroffen door de maatregel.