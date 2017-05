"Bombardier lijkt Brugge liever kwijt te zijn dan rijk"

EB

5/05/17 - 14u01 Bron: Belga

Steven Bogaert (ACV) en Freddy Bakker (ACOD) in de werkhallen van Bombardier. © Foto Proot.

video "Men is hier de dood van Bombardier Brugge stilletjes aan het uitschrijven, weliswaar in een stappenplan." Dat vrezen de vakbonden, zo bleek in een gezamenlijke reactie na de bijzondere ondernemingsraad bij de trein- en trambouwer. Volgens de bonden staan zelfs 200 banen op de tocht in Brugge: 160 vaste en 40 tijdelijke jobs. Er zal ook maandag niet worden gewerkt in de vestiging.

We voelen ons niet in de steek gelaten door de Vlaamse en federale regering, al twijfelen we wel aan hun slagkracht Steven Bogaert (ACV) "Dit is een zwarte dag voor Bombardier Brugge", zei Steven Bogaert van de christelijke vakbond ACV aan de poorten van de vestiging in Brugge. "Min 200 banen, dat is de realiteit. Het is duidelijk dat men alle productie op termijn wil verhuizen naar andere vestigingen."



Tijdens de bijzondere ondernemingsraad bleek dat bijna alle productieactiviteiten in Brugge, op de assemblage na, worden stopgezet. Het gaat om onder meer de ruwbouw, de schilderafdeling en de ondersteunende en voorbereidende diensten. De Brugse vestiging zal ook effectief geleid worden vanuit het Noord-Franse Crespin. Op 18 maanden moet het plan voltrokken zijn.



"We hebben het gevoel dat Bombardier Brugge liever kwijt is dan rijk. Er zijn de afgelopen maanden veel inspanningen gedaan, maar de vraag is: wat wil Bombardier zelf? ", aldus nog Bogaert. Hij vreest "dat men de dood van Bombardier Brugge stilletjes aan het uitschrijven" is. "Dat is onze grootste zorg. Bombardier geeft ons wel een aantal zaken mee, in het kader van de duurzaamheid van het bedrijf, maar we geloven daar niet in. We zijn gefrustreerd en geëmotioneerd", klonk het. Lees ook 160 banen op de helling bij Bombardier Brugge