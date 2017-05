Senaat keurt nieuwe baas van Amerikaanse beurswaakhond goed

Door: redactie

3/05/17

De Amerikaanse Senaat heeft Jay Clayton officieel aangesteld als het hoofd van de Amerikaanse beurswaakhond SEC. President Donald Trump had hem in januari voorgedragen.

Enkele Democraten voegden zich bij de Republikeinse meerderheid, waardoor Claytons aanstelling met 61 stemmen ja-stemmen en 37 nee-stemmen goedgekeurd kon worden. Daarmee wordt de topadvocaat van Wall Street de nieuwe voorzitter van de Securities and Exchange Commission (SEC), de Amerikaanse federale beurswaakhond.



Bij zijn nominatie in januari benadrukte Trump dat Clayton de reglementeringen moet afbouwen die de investeringen in de Verenigde Staten afremmen, en tegelijkertijd het bankentoezicht moet herstellen.



Beleggingsadviseur

Jay Clayton was in het verleden beleggingsadviseur bij Sullivan & Cromwell LLP, en was gespecialiseerd in fusies en overnames. Onder zijn klanten waren grote namen uit de financiële wereld, zoals de Amerikaanse bank Goldman Sachs, waarop hij als hoofd van de SEC toezicht moet uitoefenen. Tijdens zijn hoorzitting voor de Senaat in maart verzekerde Clayton echter "nultolerantie voor slechte elementen".



De in 1934 opgerichte SEC speelt een belangrijke rol bij de financiële regelgeving in Amerika. De instelling speurt handel met voorkennis op en inbreuken op de regels voor bankentoezicht.