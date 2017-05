Samsung zet vaart achter zelfrijdende auto

Bewerkt door: Dorien Busselot

Het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung maakt vaart met zijn plannen voor een zelfrijdende auto, om de strijd aan te gaan met gelijkaardige projecten van concurrenten Google (Waymo), Uber en Apple. Samsung heeft van het Zuid-Koreaanse ministerie van Infrastructuur en Transport toelating gekregen om zelfrijdende wagens te testen op de openbare weg.

In tegenstelling tot Apple, Google en andere Amerikaanse technologiebedrijven die voornamelijk aangepaste wagens van het Japanse merk Lexus gebruiken, kiest Samsung voor auto's van landgenoot Hyundai. Die wagens zullen aangepast worden met geavanceerde sensoren en systemen die Samsung ontwikkelde. Samsung hoopt zo toeleverancier te kunnen worden voor autobouwers, eerder dan zelf wagens te gaan bouwen.



"Samsung Electronics is van plan om algoritmes, sensoren en computermodellen te ontwikkelen die een zelfrijdende auto betrouwbaar maken, zelfs in de ergst mogelijke weersomstandigheden", aldus een woordvoerder. Ook de meeste grote autobouwers zijn ondertussen bezig met de ontwikkeling van technologie voor autonoom rijdende voertuigen.