Pak minder bezoekers voor Vlaamse films in bioscoop

Vlaamse films hebben vorig jaar in ons land bijna 1,9 miljoen bezoekers naar de bioscoopzalen gelokt. Het cijfer ligt een pak lager dan in 2015, toen op 2,4 miljoen bioscoopgangers afgeklokt werd maar het VAF waarschuwde in eerdere jaarverslagen al dat de hogere cijfers van de voorbije jaren uitzonderlijk waren.

"Het recordcijfer van 2015 werd behaald dankzij een groter aantal Vlaamse (co)producties dat in de bioscoop uitkwam", klinkt het bij het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Dat aantal nam in 2016 nog licht toe, 41 tegenover 38 in 2015, maar dat lag vooral aan het groeiende aantal Vlaamse documentaires.



Het VAF stelt vast dat de Vlaamse film iets uitgesprokener de algemeen dalende tendens in het Belgische bioscoopbezoek volgt. "We kunnen hier tal van externe factoren aanhalen om de dalende cijfers te verklaren. De aanslagen van 22 maart en de aanhoudende terreurdreiging deelden rake klappen uit. Dat was natuurlijk niet alleen zo voor de bioscopen. Live entertainment werd hier bijvoorbeeld ook het slachtoffer van".



"Een andere concurrent voor de bioscoopervaring is het origineel en kwalitatief sterk televisiedrama, beschikbaar via zowel de traditionele zenders als via video on demand-streamingdiensten. Content is king, convenience is queen! ", luidt het.



Terwijl in 2015 nog zeven Vlaamse films meer dan 100.000 bezoekers noteerden, waren dat er in 2016 vijf: op nummer een staat "De premier" van Erik Van Looy, die op 31 december 384.316 bezoekers achter zijn naam had staan. De film liep ook nog door in 2017 en op 15 maart werden er 431.019 bezoekers geteld. Daarmee komt de film de top twintig binnengeslopen van best bekeken Vlaamse bioscoopfilms, die overigens aangevoerd wordt door een andere film van Van Looy, "Loft", met 1,2 miljoen bezoekers. Op plaats twee staat de lowbudget speelfilmversie van de VTM-reeks "De buurtpolitie" met 150.580 bezoekers, gevolgd door "Achter de wolken", het langspeelfilmdebuut van Cecilia Verheyden (126.282), de animatiefilm "Robinson Crusoe" (109.143) en de Ketnet-franchise "Helden van de zee" (102.768).