"Belgen verkiezen steeds meer Belgische bedrijven als favoriete werkgever"

Door: redactie

27/04/17 - 05u58 Bron: Belga

© photo news.

Net als in de rest van de wereld vinden ook Belgen werkgevers van eigen bodem steeds aantrekkelijker. In de top tien van de voor de Belgen meest aantrekkelijke werkgevers staan zeven Belgische bedrijven. Dat blijkt uit een bevraging van uitzendkantoor Randstad. Welke bedrijven in die top tien staan, verklapt het uitzendbureau echter pas vanavond.