Sluiting fabriek in Gosselies kost Caterpillar 615 miljoen euro

EB

25/04/17 - 16u36 Bron: Belga

De vestiging van Caterpillar in Gosselies. © photo news.

Caterpillar heeft in het eerste kwartaal 670 miljoen dollar (615 miljoen euro) aan herstructureringskosten geboekt voor de sluiting van zijn vestiging in Gosselies, bij Charleroi. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde kwartaalrapport van de graafmachineproducent. Caterpillar boekte vorig kwartaal voor het eerst in twee jaar een omzetgroei.

Tot nu toe had Caterpillar nog geen schatting bekendgemaakt van de herstructureringskosten in Gosselies. Nu de eerste fase van de procedure-Renault voor collectieve ontslagen is afgerond, doet het bedrijf dat wel.



In Gosselies verdwijnen door de sluiting circa 2.000 banen. Het Amerikaanse bedrijf verwacht dat de productie er tegen halfweg dit jaar zal stoppen. De herstructureringskosten omvatten voornamelijk ontslagvergoedingen en bijzondere waardeverminderingen op activa, legt het bedrijf nog uit.



Caterpillar zette in het eerste kwartaal 752 miljoen dollar herstructureringskosten in de boeken, waarvan circa 670 miljoen dollar gelinkt aan de sluiting in Gosselies. Voor het hele jaar rekent het bedrijf erop 1,25 miljard dollar herstructureringskosten te moeten betalen, maar daarin zitten ook nog andere reorganisaties dan die in ons land. Ook in de VS is Caterpillar aan het sleutelen aan de productie.



De machinebouwer is voorts positiever geworden over de omzet die het dit jaar denkt te kunnen realiseren. Caterpillar had de afgelopen jaren veel last van de dalende grondstoffenprijzen. Met de oplevende Chinese economie lijken er echter betere tijden aangebroken. Caterpillar mikt nu op een omzet van 38 à 41 miljard dollar in 2017, wat 5 procent meer is dan eerder werd voorspeld.



Caterpillar zag de omzet vorig kwartaal met 3,8 procent stijgen naar 9,8 miljard dollar. Gecorrigeerd voor eenmalige reorganisatiekosten verdubbelde de winst bovendien, waardoor de verwachtingen van analisten ruimschoots werden overtroffen. Het aandeel van het bedrijf zit stevig in de lift op de Amerikaanse beurs.