G20 wacht uitwerking beleid Trump af

De G20-landen trekken vooralsnog geen conclusies uit de protectionistische opvattingen van de nieuwe Amerikaanse regering, maar wachten de daadwerkelijke uitwerking van het beleid af. Dat stelde de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble na een bijeenkomst met zijn collega's en centralebankpresidenten uit de G20 in Washington.

Volgens Schäuble bestaat er binnen de club van twintig meest invloedrijke economieën duidelijke overeenstemming over het belang van open markten. "Protectionisme schaadt de betreffende economie en de wereldeconomie'', concludeerde hij.



De Duitse centralebankpresident Jens Weidmann zei dat "bijna iedereen'' binnen de G20 het belang van vrije handel bij de vergadering had benadrukt. Vorige maand verdwenen traditionele beloftes over het beschermen van vrije handel nog onder Amerikaanse druk uit de slotverklaring van de G20-top in het Duitse Baden-Baden.



De nieuwe Amerikaanse regering liet zich eerder dit jaar heel kritisch uit over Duitsland en zijn grote handelsoverschot, dat in stand zou worden gehouden door een kunstmatig lage waarde van de euro ten opzichte van de dollar. Die onderwerpen kwamen volgens Schäuble vandaag echter niet op tafel.



De Duitse minister sprak de verwachting uit dat er bij de volgende G20-top, in Hamburg in juli, zonder ruzie overeenstemming kan worden gevonden over het belang van handel.