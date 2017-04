Top Belfius beveelt unaniem gedeeltelijke privatisering via beursintroductie aan

Door: redactie

21/04/17 - 17u09 Bron: Belga

© belga.

De raad van bestuur en het directiecomité van Belfius bevelen unaniem een gedeeltelijke privatisering via een beursintroductie aan. Dat is zonet bekendgemaakt.

De raad van bestuur van staatsbank Belfius verkiest een beursgang boven een strategische partner. Dat heeft de raad van bestuur vanavond beslist, zo maakt de bank in een persbericht bekend. De beslissing binnen de raad van bestuur gebeurde unaniem. Een complete verrassing is dat niet: onder meer Belfius-CEO Marc Raisière pleitte eerder al voor een beursgang.



Belgische verankering gegarandeerd

De bedoeling daarbij is om minder dan de helft van de aandelen naar de beurs te brengen. De Belgische overheid zou dus nog steeds de meerderheid van de aandelen controleren. Op die manier is de Belgische verankering van de bank gegarandeerd. "Een gedeeltelijke privatisering van Belfius Bank en dit via een beursintroductie (IPO) van een minderheidsparticipatie van Belfius Bank", heet dat.



Belfius adviseert de staat ook dat "het huidige aandeelhouderschap van Belfius Bank moet evolueren (geen status quo)" en dat daarbij een "duurzame lokale verankering van Belfius" behouden moet blijven, zowel in het aandeelhouderschap, de activiteiten als het beslissingscentrum in België.



Opties naar kernkabinet

Maar het is de Belgische regering die uiteindelijk de knoop moet doorhakken. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt zal zeer binnenkort een nota met de verschillende opties voorleggen aan het kernkabinet. Daarbij dus niet alleen de optie van de beursgang, maar bijvoorbeeld ook het aantrekken van een strategische partner of een combinatie van de twee.



De verwachting is dat de Belgische staat, die in 2011 4 miljard euro op tafel legde voor toen nog Dexia Bank België, die inbreng zal kunnen recupereren bij een beursgang.



Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) legde na de paasvakantie de privatisering van Belfius op tafel in het kernkabinet.



Begin dit jaar gaf het management van de staatsbank al te kennen dat ze graag binnen de twee jaar naar de beurs gaan, en Van Overtveldt hield ruim een maand geleden al een pleidooi om niet te lang te wachten met de verkoop van Belfius.