Belgisch overheidstekort met 2,6 procent in 2016 lager dan eerder gedacht

21/04/17

De Belgische overheden hebben in 2016 volgens het Instituut voor de Nationale Rekeningen een gezamenlijk tekort opgetekend van 2,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Hiermee is het instituut optimistischer dan de Nationale Bank, die in februari nog uitging van 2,8 procent. En de Europese Commissie ging bij de meest recente economische vooruitzichten in februari uit van 2,9 procent tekort.