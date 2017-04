Engie schrapt banen in België: opnieuw uitstapregeling vanaf 53 jaar

SPS

De Franse energiereus Engie, moederbedrijf van Engie Electrabel, wil 116 banen schrappen in ons land. Dat heeft het bedrijf op een bijzondere ondernemingsraad bevestigd. Er geldt in sommige gevallen een uitstapregeling vanaf 53 jaar, zegt ACV-secretaris Jurgen Geeroms.

Engie maakte de intentie gisteravond bekend. Het bedrijf wil zijn zetels anders reorganiseren. Parijs en Brussel blijven behouden, terwijl Londen zou sluiten. Door de herstructurering verdwijnen 504 banen, waarvan 116 in België.



De intentie werd vanochtend bevestigd op een bijzondere ondernemingsraad. Vooral administratief ondersteunend personeel op de hoofdzetel wordt getroffen door de herstructurering. Er vallen evenwel geen ontslagen. "Het bedrijf wil het verdwijnen van de banen opvangen door interne verschuivingen, terbeschikkingstelling van personeel en premies voor vrijwillig vertrek", aldus Geeroms.



Die terbeschikkingstelling houdt in dat werknemers thuis mogen blijven, en door Electrabel een deel van hun loon krijgen betaald. Het gaat voor alle duidelijkheid niet om een vorm van brugpensioen. Dat kan niet op die leeftijd. "De staat betaalt hier geen eurocent. Het bedrijf betaalt", benadrukt Geeroms. De betrokkenen blijven ook beschikbaar voor de arbeidsmarkt en kunnen ook elders aan de slag gaan als ze een baan vinden.



Die uitstapregeling geldt - net zoals bij de besparingsplannen die in januari werden bekendgemaakt en waarbij 275 mensen Engie Electrabel mogen verlaten - vanaf 55 jaar. "In uitzonderlijke gevallen vanaf 53 jaar", aldus nog de ACV-secretaris.