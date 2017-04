Afgelopen vriesnacht heeft mogelijk gevolgen voor appels, peren en kersen

SPS

20/04/17 - 12u33 Bron: Belga

© thinkstock.

De temperaturen gingen afgelopen nacht tot zo'n min 6 graden Celsius en dat is dramatisch voor de fruitboeren. Met volle bloesems op de appelbomen en vruchtvorming bij peren- en kersenbomen, zijn de komende nachten cruciaal voor de oogst.

De bloesemperiode is elk jaar opnieuw hard werken voor de fruitboeren. 's Nachts proberen ze hun boomgaarden warm te houden met onder meer kaarsen en ventilatoren die warme lucht blazen, om de bloesems en jonge vruchtjes door de vrieskoude te helpen. "De zeer lage temperatuur van afgelopen nacht zal zeker gevolgen hebben voor de oogst van de fruitboeren", aldus Anne-Marie Vangeenberghe van de Boerenbond. "De bloesems en de vruchtjes kunnen kapot gevroren zijn, maar dat kan men pas echt na een paar dagen zien. De kapotgevroren bloesems en vruchten worden dan zwart."



Fruitboer Florent Geerdens uit Sint-Truiden probeerde vannacht vooral zijn bloesems te beschermen, aangezien jonge vruchten meer bestand zijn tegen vriesweer dan bloesems. "Er zijn twee uitkomsten, als het vruchtje zwart is geworden, dan kan er niets meer uitkomen. Maar als het geraakt is, dan wordt het een kromme vrucht", aldus Geerdens. "Dan kunnen we het sap ervan gebruiken of is het enkel voor de industrie."



Fruitboeren blijven op hun hoede tot wanneer de tweede week van mei gepasseerd is. "Fruitboeren verwoorden dat met 'wanneer de ijsheiligen voorbij zijn'", aldus Vangeenberghe. "Tot ongeveer 14 mei kan het 's nachts nog vriezen en kunnen de vruchten nog steeds kapotvriezen." De afgelopen twee jaar was het voor de fruitboeren echter goed oogstweer. "Maar een tijdje terug heb ik ook al eens min 7 graden meegemaakt, dat verschilt van jaar tot jaar", aldus Geerdens.