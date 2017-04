Ondernemingsraad TMG schaart zich dan toch achter bod Mediahuis

Door: redactie

De centrale ondernemingsraad van Telegraaf Media Groep (TMG) heeft zich achter het bod van Mediahuis en VP Exploitatie geschaard. Dat betekent dat het medezeggenschapsorgaan zijn voorgenomen procedure bij de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof intrekt, zo werd vandaag bekendgemaakt.

De ondernemingsraad heeft zowel met het Belgische Mediahuis en VP Exploitatie als met TMG afspraken gemaakt over zaken als strategie, financieel beleid en de onafhankelijke journalistieke positie. Daardoor heeft de raad er vertrouwen in gekregen dat de overname door Mediahuis zal bijdragen aan het herstel van TMG en de groeiperspectieven van het bedrijf, onder meer op multimediaal terrein.



Eerder was de centrale ondernemingsraad nog naar de rechter gestapt om een aanbeveling van het bod door de raad van commissarissen aan te vechten. Het orgaan voelde zich gepasseerd omdat een schriftelijke oproep om een gelijk speelveld te creëren voor Mediahuis en Talpa, dat TMG eveneens wil inlijven, door de commissarissen zou zijn genegeerd.



Met de steun van de ondernemingsraad lijkt de overname door Mediahuis weer een stapje dichterbij gekomen te zijn. Or-voorzitter Ria Mul hoopt dat de nieuwe opstelling van de or "bijdraagt aan de acceptatie van het te nemen besluit en ertoe zal leiden dat de linies weer gesloten worden en het vizier weer op de toekomst gericht kan worden".



Mediamagnaat John de Mol van Talpa heeft de overnamestrijd om TMG echter nog altijd niet opgegeven. Hij is bereid meer geld neer te tellen voor het moederbedrijf van De Telegraaf, maar Mediahuis en de Van Puijenbroeks beschikken samen al over een kleine 60 procent van de aandelen. De Mol bezit bijna 29 procent en kan alleen aan een meerderheid komen als zijn rivalen hun stukken verkopen, iets wat zij al nadrukkelijk hebben uitgesloten.